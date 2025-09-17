رئيس وزراء باكستان يبحث الحرب في غزة مع محمد بن سلمان في السعودية

وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يبحث خلالها مع ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحرب الإسرائيلية على فلسطين، وقتل المدنيين الأبرياء في غزة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

تأتي زيارة شريف للرياض بعد أيام من اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان في العاصمة القطرية الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي بحث خلاله آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال مصدر في السفارة الباكستانية في الرياض، أمس الثلاثاء، "إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الى المملكة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن زيارة شهباز شريف تستغرق يوماً واحداً، موضحا أنه سيبحث مع الأمير محمد بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على المضي قدماً في مشروعات التعاون الثنائي على جميع المجالات السياسية والاقتصادية.