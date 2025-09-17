رئيس قطاع الإعلام بالجامعة العربية: القضية الفلسطينية تظل أولويتنا

استقبل الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسميٍ بدولة فلسطين، و السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق.

في بداية اللقاء ذكر السفير خطابي بأن القضية الفلسطينية تظل أولوية الأولويات في خطط وبرامج عمل قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في نطاق متابعة وتنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب باعتبارها بندا ثابتا على أجندته مشيرا على الخصوص لخطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج وآلياتها التنفيذية ، والاستراتيجية الإعلامية العربية ، وبرامج التوثيق التاريخي وحفظ الذاكرة الفلسطينية وإطلاق المبادرات التضامنية مع الجسم الإعلامي الفلسطيني بما فيها استحداث يوم عالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني في ١١ مايو من كل سنة .

كما أكد خطابي أن القطاع، وبتنسيق محكم مع وزارة الإعلام الفلسطينية، لا يدخر جهدا لبلورة توجهات المجلس المذكور بتعاون وثيق مع الدول الأعضاء وبعثات الجامعة العربية بالخارج ، والمنظمات الإعلامية ذات صفة مراقب من أجل تكريس الدعم للإعلام الفلسطيني ومنح الخبر الفلسطيني والرواية الفلسطينية المساحة اللازمة في المشهد الاعلامي العربي والدولي ولاسيما في ظل تداعيات العدوان الاسرائيلي مع تواصل أعمال الإبادة والتجويع والترويع والنزوح القسري في قطاع غزة والتوسع الاستيطاني الممنهج بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وضواحيها.

وأضاف السفير خطابي أن التطورات الميدانية والإنسانية الكارثية المتواترة وانعكاساتها الجيو - سياسية التي تنذر بانزلاقات حقيقية وتفرض تحديات جسيمة على المنطقة تتطلب مواكبة إعلامية ناجعة للعمل السياسي والدبلوماسي والحقوقي على المستويات العربية والإسلامية والدولية وتصميما جادا لتفعيل الآليات التنفيذية لدحض المحتويات الإسرائيلية التضليلية وصناعة إعلام منفتح وهادف وذو مصداقية وفق رؤية تشاركية تنخرط فيها مختلف مكونات الفضاء الإعلامي العربي.

من جهته، أعرب الوزير الدكتور أحمد عساف المشرف على الإعلام الفلسطيني عن سعادته بزيارة مقر جامعة الدول العربية مشيدا بالجهود التي يقوم بها قطاع الإعلام والاتصال في خدمة الإعلام العربي وما يتعلق بدوره الفعال في مساندة الشعب الفلسطيني في مواصلة مسيرته النضالية على كافة الأصعدة وإشعار الرأي العام الدولي بكارثية وخطورة الحرب العدوانية على قطاع غزة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ مقومات الدولة الوطنية المستقلة.

كما أكد الوزير أن اللقاءات التي سيجريها بمصر ستشكل فرصة للحوار والتفاعل مع النخبة الإعلامية بها حول التطورات الراهنة في ضوء توجيهات القيادة الفلسطينية مشيرا إلى المكاسب السياسية والقانونية التي تشهدها القضية الفلسطينية وتزايد موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية من دول وازنة عبر العالم.

وقد قام السفير خطابي في ختام هذا اللقاء بمنح الوزير الدكتور أحمد عساف درعا باسم قطاع الإعلام والاتصال تقديرا وعرفانا لخدماته الجليلة للنهوض بالإعلام الفلسطيني والعربي.