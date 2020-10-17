عضو «شركات السياحة»: تقليص البرنامج لـ7 أيام بدل أسبوعين بسبب ارتفاع الأسعار

وسط إجراءات احترازية مشددة تنطلق، اليوم، المرحلة الثانية من العودة التدريجية لموسم العمرة الحالى، والتى يسمح خلالها للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة بأداء العمرة والصلوات بالحرم المكى بنحو «15 ألف معتمر و40 ألف مصل يوميا».

وحددت المملكة العربية عددا من الضوابط العامة للعمرة التى من المقرر تطبيقها هذا العام منها: أن وسائل النقل والمواصلات الداخلية لن تقل أكثر من 40% من السعة الرئيسية للحافلات كما أن التسكين بالفنادق السعودية سيكون بحد أقصى شخصين بالغرفة الواحدة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية التى تحول دون انتقال فيروس «كورونا».

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، باسل السيسى، إن المرحلة الثانية للعودة التدريجية للعمرة تأتى استكمالا للمرحلة الأولى التى بدأت فى 4 أكتوبر الحالى وحققت نجاحا كبيرا حتى الآن حيث لم تسجل المملكة أية حالات إصابات بـ«كورونا» بين كل من أدى العمرة خلال الأيام الماضية.

وأضاف السيسى، لـ«الشروق»، أنه من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة أول شهر نوفمبر المقبل والتى سيسمح خلالها للمواطنين من خارج المملكة بأداء العمرة، مشيرا إلى أن تطورات الإصابات بالفيروس عالميا ستكون العامل الحاسم فى قرار المملكة بمنع مواطنى بعض الدول من أداء العمرة، فضلا عن تحديد أعداد التأشيرات الممنوحة لكل دولة والفئات السنية المسموح لها بأداء العمرة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة المصرية تنتظر حاليا إصدار المملكة للضوابط المنظمة للعمرة لغير المصريين حتى يتسنى لها وضع الضوابط الخاصة بسفر المواطنين المصريين لأداء العمرة، لافتا إلى أن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المملكة قد تجعل عدد أيام برنامج العمرة يتقلص وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد بأداء العمرة هذا العام.

ومن ناحيته، قال عضو غرفة شركات السياحة، وجيه القطان: «إن جميع المؤشرات حتى الآن تفيد بأن المواطنين المصريين سيبدأون فى أداء العمرة، بداية من يناير المقبل بحيث تبدأ الرحلات خلال شهر رجب».

ولفت القطان إلى أنه من المتوقع أن تمنح المملكة العربية السعودية كل دولة إسلامية، كوتة عددية من تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة الحالى، كما أنه من المتوقع أيضا أن يتقلص برنامج العمرة لهذا العام، ليصبح 7 أيام فقط بدلا من أسبوعين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة البرامج، نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم تطبيقها، التى ستجعل التسكين بالغرف الفندقية مقصورا على فرد واحد أو فردين على الأكثر بالغرفة.

وأوضح: أن تطبيق «اعتمرنا»، الذى سيتم تنظيم رحلات العمرة من خلاله، سيحدد عدد مرات دخول المعتمر للمسجد الحرام خلال مدة البرنامج، ولن تكون مفتوحة كما كانت فى السابق، ما يجعل أداء العمرة مقيدا، موضحا أن الأسعار المتوقعة لبرنامج العمرة تبدأ من 14 ألف جنيه بالنسبة للمسافرين جوا ونحو 11 ألفا و500 جنيه للمسافرين برا.

وأكد عدم إصدار السعودية حتى الآن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين، لافتا إلى أنه عقب استصدار الضوابط السعودية، فسيتبعها استصدار الضوابط المصرية لعمرة هذا العام.

بينما قال أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالاسكندرية، محمد عزت، إنه من المتوقع أن تصدر السعودية الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين والمقيمين خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لأن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتى يسمح فيها بأداء معتمرى العالم مناسك العمرة ستبدأ أول نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع جميع أسعار الخدمات لبرامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام حيث ستتراوح ما بين 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادى، الذى تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج «فئة 4 نجوم» نحو 30 ألف جنيه والذى تبلغ مدته 10 أيام وسيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.