متحدث الحكومة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي قبل نهاية أكتوبر الجاري

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 3 طرق لإثبات حصول الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة الورقية الصادرة عن مركز تلقي لقاح كورونا، والثانية البطاقة المميكنة الصادرة عن موقع وزارة الصحة، والثالثة تطبيق جواز السفر الصحي على الهاتف المحمول.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت مفاوضات مع متجر تطبيقات شركتي «جوجل» و«أبل» وانتهت من التفاصيل الإدارية الخاصة بإطلاق التطبيق، معلنًا إطلاق التطبيق قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن التحقق من حصول الموظفين على لقاح كورونا باستخدام البطاقة الصادرة عن مراكز اللقاحات ليس عائقًا أمام الدخول إلى الجهات المختلفة، موضحًا أن الجهات الأمنية على البوابات تحفظ الموظفين.

وذكر متحدث الوزراء، أن الموظف سيتم تسجيل حصوله على اللقاح على النظام بمجرد تقديم المستند مرة واحدة، مؤكدًا أن الموظف لن يحتاج إبراز البطاقة يوميًا خلال ذهابه إلى مقر العمل.

ولفت إلى أن عدد الموظفين المستهدفين للحصول على لقاح كورونا بالجهاز الإداري للدولة 3.4 مليون، إضافة إلى 1.6 مليون في التعليم العام والأزهر الشريف، مضيفًا أنه لم يتبقى سوى 123 ألفًا فقط من موظفي الجهاز الإداري، ونصف مليون من المستهدفين بالتعليم العام والمعاهد الأزهرية.

وأوضح «سعد» أن الموظف لن يدخل إلى جهة العمل إلا بتقديم ما يثبت حصوله على جرعة أولى من اللقاح أو تقديم شهادة «PCR» صادرة حديثًا قبل 48 ساعة من جهة معتمدة من الدولة المصرية، منوهًا إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحقه إذا لم يذهب إلى العمل بحجة عدم تلقي اللقاح.