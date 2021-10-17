بيراميدز يكشف تطورات إصابة إسلام عيسى بعد مواجهة بطل تنزانيا بالكونفدرالية

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز، أخر تطورات حالة إسلام عيسى، لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة قوية في المباراة الأخيرة أمام عزام التنزاني.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «إسلام عيسى تعرض لكسر في الأنف، وضغط الطائرة حال دون سفره مع الفريق وهو ما استلزم راحته».

وأضاف مدرب بيراميدز: «المطار بإثيوبيا تعنت ضد نقل إسلام عيسى إلى المستشفى، إلا أن التدخلات من جانب النادي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، نجحت في نقله إلى المستشفى بعد ذلك».

وأكمل: «حالة إسلام عيسى حاليًا مطمئنة على الرغم من شعوره بدوخة بسيطة، لكنه سيعود إلى القاهرة غدًا رفقة مصطفى المنيري».

وأتم: «عيسى والفلسطيني محمود وادي لن يلحقا بمباراة العودة بالقاهرة وهذا قرار نهائي».