تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.