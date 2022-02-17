جراحة تبعد نكونكو عن لايبزيج أمام هامبورج في كأس ألمانيا

سيغيب الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم فريق لايبزيج، عن مباراة الفريق ضد هامبورج في الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا، غدا الثلاثاء، وربما يستمر غيابه لفترة أطول، عقب خضوعه لعملية جراحية في المعصم.

وقالت مصادر بالنادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي تعرض للإصابة، ومن المتوقع أن يعود في لقاء الفريق ضد أوجسبورج ببطولة الدوري الألماني نهاية الأسبوع المقبل، غير أن الخيارات أمام الفريق تبدو مفتوحة.

وأصيب نكونكو بكدمة في معصمه أثناء انتصار لايبزج على سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع الماضي، وكذلك خلال مباراة الفريق مع هيرتا برلين أمس السبت ببطولة الدوري الألماني.

ومن المرجح أن يفتقد لايبزيج، حامل لقب كأس ألمانيا، في اللقاء أيضا كلا من تيمو فيرنر وإيميل فورسبيرج، بداعي الإصابة.