«محادثات بناءة» بين واشنطن وبكين حول المرحلة الأولى لاتفاق تجاري

أجرى نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليه خه، ممثل الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة، "محادثات بناءة" مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، حول المخاوف الأساسية لكل منهما في اتفاق "المرحلة الأولى" ، واتفقا على الإبقاء على اتصال دائم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين جرى أمس السبت،وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الاتصال جرى بناء على طلب الجانب الأمريكي.

ويأتي الاتصال بعدما أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع الصين بشأن المرحلة الأولى تدخل نهايتها.

وتخوض كل من بكين وواشنطن منذ أكثر من عام حربا تجارية مع الجانب الآخر، بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة أساسية بدافع الغضب من تصدير الصين كميات من البضائع إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدره أمريكا إلى الصين.

وكان ترامب أعلن في أكتوبر الماضي توافقا على اتفاقية جزئية بين البلدين – إلا أنه لم يتضح حتى الآن متى سيتم توقيع هذه الاتفاقية.