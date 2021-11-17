هولندا تعود للمونديال بفوز متأخر على النرويج وتركيا إلى الملحق الأوروبي

أفلت المنتخب الهولندي لكرة القدم من الكمين النرويجي وانتزع بطاقة التأهل الغالية إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الثمين والمتأخر 2 / صفر على نظيره النرويجي اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

واستعاد المنتخب الهولندي مكانه بين الكبار في نهائيات كأس العالم بعدما غاب عن النسخة الماضية من المونديال في عام 2018 بروسيا.

وأصبح المنتخب الهولندي تاسع المتأهلين من القارة الأوروبية إلى المونديال القطري بعد منتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا. وحجز الفريق الهولندي المقعد الحادي عشر بهذه النسخة من المونديال حيث حجز المنتخب القطري مقعده في المونديال دون تصفيات كونه ممثل البلد المضيف كما تأهل المنتخب البرازيلي للنهائيات ليصبح أول المتأهلين من قارة أمريكا الجنوبية.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام نظيره التركي الذي تأهل للملحق الأوروبي لتصبح لديه فرصة أخرى للتأهل إلى المونديال ، فيما أنهى المنتخب النرويجي التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 18 نقطة ليودع التصفيات صفر اليدين.

وكان المنتخب الهولندي (الطاحونة) بحاجة إلى نقطة التعادل فقط في مباراة اليوم في ظل الفارق الكبير في الأهداف الذي يتفوق به على المنتخب التركي فيما كان المنتخب النرويجي بحاجة للفوز من أجل التأهل للمونديال.

على استاد "دي كويب" بمدينة روتردام الهولندية ، هز المنتخب الهولندي شباك ضيفه النرويجي مرتين في الدقائق الأخيرة من المباراة ، وانتزع بطاقة التأهل للمونديال. وسجل ستيفن بيرجوين هدف التقدم في الدقيقة 84 وأضاف زميله ممفيس ديباي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخيم الحذر على أداء الفريقين في الدقائق الأولى كما افتقدت هجمات المنتخب الهولندي للدقة والتركيز قبل تخلي الفريقين عن الحذر والبدء في محاولاتهما الهجومية بعد مرور الدقائق العشر الأولى.

وشهدت الدقيقة 13 أول فرصة خطيرة حقيقية في المباراة اثر هجمة منظمة سريعة لهولندا وتمريرة عرضية لعبها ستيفن بيرجوين وقابلها ممفيس ديباي بضربة رأس ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس النرويجي أورجان نايلاند.

ورد المنتخب النرويجي بهجمة سريعة في الدقيقة التالية ولكن حارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسين أمسك الكرة اثر التمريرة العرضية. وأهدر ديباي فرصة أخرى لهولندا في الدقيقة 15 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها دينزل دومفريس من الناحية اليمنى وقابلها ديباي بلمسة من عقب القدم ولكن الكرة ذهبت في متناول الحارس. وضغط لاعبو المنتخب الهولندي على دفاع النرويج وخطفوا الكرة في الدقيقة 22 ليشن الفريق هجمة سريعة توغل بها أرنوت دانجوما داخل منطقة الجزاء متلاعبا بالدفاع ولكن تسديدته أخطأت المرمى.

وعاند الحظ ديباي مجددا اثر تمريرة عرضية في الدقيقة 27 قابلها بضربة رأس ولكن الكرة ذهبت في متناول الحارس النرويجي. ورغم الخطورة التي شكلها دانجوما وجورجينيو فاينالدوم وديباي على الدفاع النرويجي ، فشل المنتخب الهولندي في ترجمة تفوقه إلى أهداف. واستمر مسلسل الفرص الضائعة من المنتخب الهولندي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب النرويجي تغييرين دفعة واحدة لتنشيط الهجوم حيث لعب كريستيان ثورسافيت وينز بيتر هوج بدلا من مورتن تورسبي وأولا سولباكن على الترتيب. وبالفعل، تحسن أداء الفريق النرويجي وتبادل لاعبوه الهجمات مع أصحاب الأرض لكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

وبمرور الوقت، عاد المنتخب الهولندي للضغط على منافسه وشكل بعض الإزعاج للدفاع النرويجي لكن دون ترجمة هذا إلى أهداف في شباك الضيوف. ومع حلول الدقيقة 84 ، فك المنتخب الهولندي شفرة المباراة ونجح في تسجيل هدف التقدم اثر هجمة سريعة مرر منها دالي بليند الكرة إلى دانجوما الذي مررها بدوره لزميله بيرجوين ليسددها الأخير في الشباك ويصعب من مهمة الضيف النرويجي.

ووسط محاولات النرويج للرد ، نجح أصحاب الأرض في إضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من بيرجوين إلى زميله ديباي الخالي من الرقابة ليضعها الأخير في الزاوية العليا للمرمى على يسار الحارس منهيا اللقاء لصالح الطاحونة الهولندية بثنائية نظيفة.