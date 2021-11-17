سفير مصر في كندا يستقبل عضو مجلس العموم الكندي جريج فيرجوس

استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الثلاثاء جريج فيرجوس عضو مجلس العموم الكندي نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الأفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول إفريقية.

يأتي اللقاء في إطار التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية، والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التي تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الإفريقية.

واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية - الإفريقية، والأنشطة الذي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

كما استعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الإفريقية؛ لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها في القارة، مبرزًا فرص التعاون المصري - الكندي في هذا الشأن.

من جهته، أشاد فيرجوس بدور مصر في محيطها الإفريقي، والاهتمام الكندي بالتعاون معها من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام في القارة.

وحرص البرلماني الكندي على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الإفريقية التي تهم صانع القرار في بلاده، والإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية - الإفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية، معربًا عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخراط الكندي في إفريقيا.