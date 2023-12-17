المؤبد لمتهم باحتجاز طفل وهتك عرضه في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لإدانته بخطف واحتجاز طفل وهتك عرضه بمنطقة الجيزة.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12384 لسنة 2023 جنايات الجيزة، للمتهم "م" 25 سنة، عاطل، وأخر مجهول أنهما في يوم 15 أغسطس خطفا الطفل "ع" كرها عنه بأن كبلوا يداه وقدماه مشهرين في وجهه سلاح أبيض "كتر"، مبثين الرعب في نفسه مصطحبين اياه لإحدى الابنية المهجورة مستغلين براءته وحداثة سنة لابعاده عن ذويه وأعين المواطنين.



وتابعت التحقيقات أن المتهمين هتك عرض الطفل بالقوه والتهديد، بأن كبلوا يداه وقدميه وتجردا من ملابسهم، وقاما بالتعدي علي الطفل محدثين إصابته.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقا المجني عليه كرها عنه، بأن استوقفا خلال سيره بالطريق العام، وقام بتكبيله بقدميه مشهراً في وجهه السلاح الأبيض، وتمكنا بتلك الوسيله من شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته.