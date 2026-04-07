النقل: توجيهات رئاسية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق

قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية هامة بمشروع منظومة النقل الذكي على طريق شبرا – بنها الحر، وهو أحد طرق المرحلة العاجلة التي تنفذها شركة السويدي إلكتريك، والتي تشمل ٧ طرق على شبكة الطرق القومية، وهي طرق (شبرا – بنها الحر ، القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد الصحراوي، القاهرة – العين السخنة ، القاهرة – السويس، الدائري الإقليمي، الدائري حول القاهرة الكبرى).

ورافقه في الجولة قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور ممثلي الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع من إدارة نظم معلومات القوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية والشركة الوطنية للطرق.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان بالطرق المختلفة.

وتابع الوزير، بحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية على الطريق، بما في ذلك مكونات المنظومة من معدات وأجهزة على الجسور المعدنية والأعمدة المعدنية وكيفيه مساهمتها في رصد وجمع البيانات من على الطريق.

واستمع إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول المكونات الرئيسية للمنظومة على مستوى الطريق والتى تتضمن غرف التشغيل والدعم الفني لمشغلي الطريق وأخرى خاصة بإدارة المرور والحركة، بالإضافة إلى مركز البيانات "تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية".

كما تفقد الوزير أيضا بوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات المراقبة والحساسات والمعدات على الطريق بالإضافة إلى الاطلاع على قدرات المنظومة في رصد المخالفات المرورية والأساليب التحصيل الالكترونية، ومن بينها (ميكنة عملية التحصيل والدفع الالكتروني -قياس أوزان الشاحنات الثقيلة أثناء الحركة (Weigh-in-Motion)- رصد الارتفاعات المخالفة للمركبات والحمولات - متابعة السرعات والحركة المرورية)، كل ذلك مدعوما من مصادر طاقه خضراء حيث أن منظومة الطاقة الشمسية المسؤولة عن التغذية الكهربائية للمشروع، وذلك ضمن توجه الدولة نحو التحول للطاقة الخضراء).

وأشار الوزير إلى أهمية سرعة استكمال أعمال المنظومة وربطها مع مركز التحكم الرئيسي للدولة، وفي ختام الزيارة، أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال لسرعة إنجاز هذا المشروع الهام والذي سيساهم في خفض معدلات الحوادث على الطرق، ورفع مستويات الأمان والسلامة و سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، والوصول لرؤية شاملة ومتواصلة لتحركات المركبات والدقة في تسجيل المخالفات، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة، وتحسين الانسيابية المرورية وإدارة الحركة على الطرق المختلفة.

جدير بالذكر أن تطبيق منظومة النقل الذكي ITS على المحاور والطرق السريعة، ستدخل طرق مصر إلى مرحلة جديدة تتواكب مع النهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، ويأتي تنفيذها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ وإنشاء منظومة النقل الذكي، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر؛ مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.