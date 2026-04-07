تعرض مطار خرم أباد غربي إيران لهجوم أمريكي-إسرائيلي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، الثلاثاء، عن سعيد بورالي نائب محافظة لورستان، أن القوات الأمريكية والإسرائيلية هاجمت مطار خرم أباد صباح اليوم. وذكر بورالي أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

في سياق آخر، أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بتضرر 98 ألف وحدة تجارية و763 مركزا تعليميا ومدرسة و326 مرفقا صحيا منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وأفادت وكالة أنباء مهر نقلا عن متحدث الهلال الأحمر الإيراني مجتبى خالدي، قوله إن الهجمات المذكورة استهدفت أيضا 20 منشأة تابعة للهلال الأحمر.

وأضاف خالدي أن الهجمات تسببت في مقتل 4 موظفين وإصابة 18 آخرين.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تقول إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.