والدة أسير إسرائيلي في غزة تبدأ إضرابا عن الطعام

بدأت أوكسانا لوبنوف، والدة الأسير الإسرائيلي أليكس لوبنوف، الذي تحتجزه حركة "حماس" منذ 72 يوما، إضرابا عن الطعام حتى عودة ابنها.

وكان أليكس -32 عاما-، قد اختطف من مهرجان موسيقي، بالقرب من "كيبوتس رعيم"، حيث كان يعمل مديرا للحانة، وكانت زوجته، ميشيل في مرحلة متقدمة من الحمل، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت"، اليوم الأحد.

قالت أوكسانا لوبنوف لموقع "واي نت": "ما حدث في ذلك اليوم، جعلني أدرك أنه لم يحدث شيء من أجل عودتهم. نتلقى فقط الجثث يوميا، ليس لدي أي أمل".

وأضافت "فقط بالدبلوماسية، سيتم إطلاق سراح الرهائن، ليس بالقوة. بدون اتفاق، ليس هناك أي أمل".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قد أعلن في وقت سابق اليوم مسئوليته عن قتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين.

وقال في مقطع فيديو نشر على منصة إكس ليل السبت: "الجيش وأنا، بصفتي قائده، مسئولان عما حدث وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في مستقبل القتال".

وأوضح أنه يجب عدم إطلاق النار على الأشخاص الذين يحملون رايات بيضاء ويريدون الاستسلام. وشدد هاليفي على أن قواعد الاشتباك انتهكت عندما قُتل المحتجزين.