محافظ سوهاج يبحث مع رئيس جهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار الفرص الاستثمارية بالمحافظة

التقى اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اللواء حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار؛ لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال الاستثمار الزراعي، وبحث آليات وسبل تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين، وتسريع وتيرة العمل بملف الاستثمار بالمحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، ومدير الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة، ومدير إدارة الاستثمار بالديوان العام.

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على دعم ملف الاستثمار وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق مناخ استثماري جاذب وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتناول اللقاء بحث آخر المستجدات فيما يخص الفرص الاستثمارية الواعدة بسوهاج، بالإضافة إلى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية الجديدة.

كما ناقش الاجتماع سبل تيسير الإجراءات على المستثمرين، والعمل على تسريع وتيرة دعم الاستثمار، والاتصال المباشر مع المستثمرين، وإعداد ملفات لكل الفرص الاستثمارية وطلبات المستثمرين للبدء في طرحها وفق قانون الاستثمار، بهدف تسريع الإجراءات خلال الفترة المقبلة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات المختلفة لطرح هذه المشروعات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة، والاستفادة القصوى منها لصالح محافظة سوهاج وأبنائها.

وفي سياق متصل، أجرى محافظ سوهاج، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لجهاز الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار العلمي للمحافظة، ومدير الإدارة المركزية لجذب الاستثمار، جولة تفقدية لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.