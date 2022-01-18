متحدث الصحة: مصر استقبلت 132 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد التي وصلت إلى مصر حتى الآن، بلغ 132 مليونا و105 آلاف و180 جرعة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن التطعيم يقلل من شدة الإصابة في حال حدوثها، حيث إن متلقي اللقاح يحتاج إلى مدة زمنية أقل للشفاء مقارنة بغير الحاصل على اللقاح، كما أنه يقلل أيضا من فرصة نقل العدوى للغير وسرعة انتشار الفيروس ونسبة حدوث الطفرات والمتحورات والاحتياج لدخول المستشفيات ومعدلات الوفيات.

وأشار إلى إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل والتطعيم بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات مترو الأنفاق، وعدد من محطات القطار والأسواق التجارية، حيث تشمل محطات مترو "الشهداء، السادات، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، العتبة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، المرج، ألف مسكن، السيدة زينب، وسعد زغلول"، بالإضافة إلى محطة مصر للقطارات برمسيس، ومحطة سيدي جابر بالإسكندرية، والأسواق التجارية "هايبر 1، ومول العرب".

ولفت إلى وجود 4 فرق بكل مركز من مراكز تلقي اللقاح، تضم الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للتيسير على المواطنين، والتوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.