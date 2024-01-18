رحمة ضياء للشروق: رواية سيدة القرفة نضجت على مهل ولا أسعى لتكرار نفسي

أكدت الكاتبة رحمة ضياء، أنها قد بدأت العمل على رواية "سيدة القرفة"، الصادرة عن دار الشروق، قبل نحو عامين، وذلك بعد فترة قصيرة من نشر روايتها الأولى "النقشبندي".

وقالت في تصريحات خاصة للشروق: كنت متحمسة لبدء مشروع أدبي جديد بعد الحفاوة الكبيرة التي استقبلني بها القراء والإشادة التي حصلت عليها رواية "النقشبندي" الصادرة عن دار الشروق، من النقاد، لكن ذلك الحماس اقترن بالرهبة والتمهل رغبةً في تقديم عمل جديد مميز ومختلف حتى لا أكرر نفسي أو أخيب آمال من يظنون بي خيرا، وأتعشم أن أكون نجحت في هذا في "سيدة القرفة"، وهي رواية نضجت على مهل.

وأضافت: ما أستطيع أن أقوله عن الرواية في هذه اللحظة وحتى موعد صدورها خلال الأيام القادمة بإذن الله، أن شخوصها وأحداثها ولغتها مستوحاة من عالم الطهي وما يرتبط به من مذاقات وأسرار وحكايات شيقة وأساطير قديمة، وأن التوابل تلعب دورا رئيسا في هذه الرواية، وبين سطورها يتماهى عالم الواقع مع عالم الأساطير، لكنها ليست رواية فانتازيا بل أنها "واقعية تماما" كما وصفتها الروائية العزيزة منصورة عز الدين في تقديمها.

واختتمت بأن السؤال الذي يثار حول من تكون "سيدة القرفة" فهو سؤال سيعرف القارىء الإجابة عنه داخل الرواية.

جدير بالذكر أنه قد تصدر عن دار الشروق قريبا، رواية "سيدة القرفة" للكاتبة رحمة ضياء، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

رحمة ضياء؛ كاتبة وصحفية مصرية، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2012، حصدت عدة جوائز صحفية؛ أبرزها: جائزة هيكل للصحافة العربية، وجائزة «الصحفي الواعد» الدولية. اختارتها مجلة «نساء من مصر» ضمن قائمة 50 سيدة مُلهِمة لعام 2019، وكُرِّمت في إطار حملة 21 سيدة مصرية مُؤثِّرة لعام 2021. نُشرت لها مجموعةٌ قصصية «رقصة مع الرومي»، وفازت روايتُها «النقشبندي» بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عام 2021.