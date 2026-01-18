دار الشروق تطرح «عصير الكتب (2013–2014)» لـ علاء الديب

يصدر قريبًا عن دار الشروق، كتاب «عصير الكتب (2013–2014)» للأديب والناقد علاء الديب، والذي يضم مجموعة من مقالاته المنشورة خلال عامي 2013 و2014 في زاوية «عصير الكتب»، أحد أشهر وأهم الأبواب في تاريخ الصحافة الثقافية المصرية.

ويطرح الكتاب ضمن إصدارات دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب 2026، قاعة 2 – جناح B28.

علاء الدين حب الله الديب أديب وروائي مصري معاصر ولد في القاهرة عام 1939، وكان شقيقه الأكبر هو الروائي والناقد بدر الديب (1926 - 2005) الذي أسهم في التكوين الثقافي لأخيه علاء.

وحصل الديب على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960، وعمل في مؤسسة «روزاليوسف» الصحافية وبشر منذ وقت مبكر بأدباء شبان صاروا من رموز جيل الستينات من خلال بابه الأسبوعي «عصير الكتب» في مجلة «صباح الخير».

وكان «عصير الكتب» من أشهر الأبواب في الصحافة الثقافية، ويراه كثيرون سجلا وإضاءات على مئات الكتب والروايات والمجموعات القصصية خلال بضعة عقود.

وبدأ الديب حياته الأدبية كاتبا للقصة القصيرة، وصدرت مجموعته الأولى «القاهرة» عام 1964، وتلتها «صباح الجمعة» عام 1970 و«المسافر الأبدي» عام 1999.

وله أيضا خمس روايات هي «زهر الليمون» عام 1987، و«أطفال بلا دموع» عام 1989، و«قمر على المستنقع» عام 1993، و«عيون البنفسج» عام 1999، و«أيام وردية» عام 2000.

وترجم أعمالا أدبية وسياسية منها مسرحية «لعبة النهاية» لصموئيل بيكيت عام 1961، و«امرأة في الثلاثين» مختارات من قصص هنري ميلر عام 1980، و«عزيزي هنري كيسنجر» عام 1976 للفرنسية دانيل أونيل، و«الطريق إلى الفضيلة» عام 1992، وهو نص صيني مقدس كتبه الفيلسوف الصيني لاو تسو.

وكتب الديب جانبا من سيرته الذاتية بعنوان «وقفة قبل المنحدر.. من أوراق مثقف مصري.. 1952 - 1982»، ويراها بعض النقاد من أكثر السير الذاتية عذوبة وصدقا. ويقول في سطورها الأولى «هذه أوراق حقيقية. دم طازج ينزف من جرح جديد. كتابتها كانت بديلا للانتحار».

والديب الذي حظي باحترام أغلب الأجيال الأدبية السابقة واللاحقة نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب في مصر عام 2001.