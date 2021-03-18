 لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن آلية قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن آلية قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 12:36 م | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 12:36 م

تبدأ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، السبت المقبل، في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

وأعلنت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - أنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، ويوفر المقران الإطلاع على شروط الترشح والحصول على الطلبات والمرفقات، أو من المقر الإقليمي في مدينة غزة، أو من مكاتب المناطق الانتخابية في جميع المحافظات، إضافة لتوفرها على موقع لجنة الانتخابات المركزية.


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