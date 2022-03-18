مديحة حمدي: حسيت إني وقعت من الباراشوت بعد وفاة زوجي

تحدّثت الفنانة مديحة حمدي، عن تأثير وفاة زوجها عليها قائلة: "حسيت إني كنت راكبة باراشوت ووقعت على الأرض".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أنها شعرت بالإرهاق من كثرة العمل وآثرت أن تكتفي بما قدّمته، وأبلغت زوجها (الراحل) أنها تريد التفرغ لإدارة الجمعية الخيرية المسجد الذي أنشأه رفقة ثلاثة من أصدقائه.



وأوضحت أن زوجها منح له حرية الاختيار، فأبلغته بأنه تريد التفرغ لحياتهما، وأفادت بأنّها خلال السنوات الثماني الماضية نظّمت أمسيات دينية ومسرحيات دينية.



ورأت أن الأعمال الدرامية الحالية تدور حاليًّا في دائرة الفتاة والشاب، وأكّدت أنها ستشارك في رمضان المقبل بأمسية مسرحية تأليف سراج الدين عبد القادر وإخراج أحمد الكحلاوي.