الشاعر أمل الطائر يحضر انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين على كرسي متحرك

حرص الشاعر أمل الطائر على حضور انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين، وهو يجلس على كرسي متحرك، وكان في استقباله مدحت العدل وفوزي إبراهيم

وتوافد عدد كبير من الشعراء والملحنين لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو، حتى اكتمل النصاب القانوني، وبدأت عملية الاقتراع، فى قاعة الكلمة بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك

يتنافس على منصب الرئيس أربعة أسماء فنية وهم الشاعر والسيناريست مدحت العدل الرئيس الحالي للجمعية، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صالح أبو الدهب والموسيقار منير الوسيمي.

وعلى مقاعد الشعراء داخل المجلس تقدم ١٤ شاعر بأوراق ترشحه، وهم محمود عبد العزيز وخالد صالح وفوزي إبراهيم ورضا محمود وصبري رياض وصلاح عمار وعمر الجبيلي وعبير الرزاز وعماد حسن وعلى السويفي ومحي حوار ومحمد الصواف ومصطفى مرسي ومحمد جمعة

أما المتنافسون على مقاعد الملحنين فقد وصل عددهم إلى 14 فنان وهم حسن اش اش ومحمد حمدي وحسن دنيا وماجد عرابي وطارق فؤاد وبهاء حسني وحمدي حمادة وحمدي سكر وأمجد العطافي ومصطفى عوض وشريف حمدان ووفا حسين ومحمود الخيامي وصلاح الشرنوبي.

وتنص لائحة جمعية المؤلفين والملحنين على انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين لكي يتكون المجلس من رئيس و10 أعضاء