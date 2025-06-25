استطلاع: 67% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب على غزة

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام، تأييد 67% من الإسرائيليين لإنهاء الحرب على قطاع غزة وتوقيع اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال موقع "واللا" الإخباري العبري، الأربعاء: "يُبدي الجمهور إصرارا أكبر على إنهاء الحرب في غزة وتوقيع اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، حيث يؤيد ذلك 67%" من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم.

وأشار إلى أن 52% من الجمهور الإسرائيلي يؤيدون وقف إطلاق النار مع إيران، بينما يعارضه 33%، فيما لم يبدِ 15% رأيهم بشأن ذلك.

من جهة ثانية، ذكر الموقع أن حزب الليكود الحاكم يشهد "تعزيزا ملحوظا في أعقاب الحرب مع إيران" التي استمرت 12 يوما.