شركة غاز مصر تكشف تفاصيل كسر خط غاز بمنطقة السيل في أسوان وتحذر من الحفر دون تنسيق

أوضحت شركة غاز مصر ملابسات حادث كسر خط الغاز الطبيعي صباح اليوم بمنطقة السيل بمحافظة أسوان، مؤكدة أن الحادث وقع نتيجة قيام أحد المقاولين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال حفر دون التنسيق المسبق معها، ما أدى إلى كسر خط غاز بقطر 180 مم وضغط تشغيل 7 بار، والذي يغذي منطقة الصداقة بمدينة أسوان.

وأضافت الشركة أنه تم على الفور عزل الخط المتضرر حرصًا على السلامة العامة، وبدأت أعمال الإصلاح التي يُتوقع أن تستغرق من 3 إلى 4 ساعات، مشيرة إلى أنه تم تفعيل نظام التغذية العكسية وفق خطة الطوارئ لضمان استمرار إمدادات الغاز إلى المنطقة دون انقطاع.

وأكدت "غاز مصر" عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحادث، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات والمقاولين بالتنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي أعمال حفر في المناطق التي تضم شبكات الغاز حفاظًا على السلامة العامة وضمان استمرار الخدمات الحيوية.