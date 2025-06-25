السفير الإسباني في لبنان يؤكد تمسك بلاده بدور اليونيفيل

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أكد سفير أسبانيا لدى بيروت خيسوس سانتوس أجوادو، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بدورقوة الأمم المتحدّة المؤقتة "اليونيفيل" في لبنان.

واستقبل رجّي، السفير أجوادو "الذي أطلعه على التحضيرات الجارية والتفاصيل المتعلقة بالمؤتمر الدولي لتمويل التنمية المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في مدينة إشبيلية الإسبانية والذي سيشارك فيه لبنان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد السفير الاسباني: "تمسك إسبانيا بدور اليونيفيل في لبنان، منوهّا بقيادة القائد الاسباني السابق لليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو.

وعرض السفير أجوداو على الوزير رجّي: "النشاطات الثقافية التي تقوم بها السفارة الإسبانية في لبنان".

وتطرق البحث، خلال اللقاء، إلى العلاقات بين لبنان وإسبانيا، لا سيما على المستوى السياسي.

يذكر أن اليونيفل كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978؛ لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.