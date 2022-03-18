سفينة حربية صينية تعبر مضيق تايوان قبل ساعات من مكالمة الرئيسين بايدن وشي

كشفت صحيفة ثاوث تشينا مورنينيج بوست الصينية اليوم الجمعة أن بكين أبحرت حاملة الطائرات شاندونج عبر مضيق تايوان اليوم.



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بالأمر قوله إن الترانزيت، الذي جاء قبل ساعات فقط من الموعد المقرر للمحادثات بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي جو بايدن ، صادف أيضا وجود مدمرة أمريكية.



وقال المصدر ، الذي لم يكن مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن السفينة شاندونج أبحرت بالقرب من جزيرة كيموي الخاضعة للسيطرة التايوانية ، والمعروفة أيضًا باسم كينمن ، والتي تقع مباشرة مقابل مدينة شيامن بالبر الرئيسي، وكانت تحجبه سفينة حربية أمريكية.

وقال المصدر إن تايوان أرسلت أيضًا سفنا حربية لمتابعة الوضع.



وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق ، بينما لم ترد بكين والبحرية الأمريكية على الفور.وجاء الإبحار قبل حوالي 12 ساعة من إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني ، شي جين بينج.



شاندونج هي أحدث حاملة طائرات في الصين ، تم تشغيلها في عام 2019.