خالد صلاح: من قال إن تجسيد الصحابة حرام؟ من أخرج فتوى الأزهر لا يأتيهم الوحي

دافع الكاتب الصحفي خالد صلاح، مؤلف مسلسل «معاوية»، عن رؤيته للمسلسل الذي أثار جدلا واسعا، قائلا إن «مناقشة المسلسل لقضية الفتنة الكبرى هي مفتاح مهم جدًا لبيان بشرية ما جرى، فلا أحد كان يأتيه سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي؛ ولكن كل واحد فيهم اجتهد بطريقته».

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار» أن الفتنة الكبرى قصة مؤلمة بكل تفاصيلها، مضيفا: «عندنا صحابة تقاتلوا قتالا مريرًا، كانوا يتقاتلون بالسيف، فإذا انكسرت السيوف تقاتلوا بالرماح، فإذا انكسرت الرماح تقاتلوا بالخناجر، وإذا انكسرت الخناجر عض بعضهم بعضا، وصلت إلى مرحلة أن كل واحد حريص على قتل أخيه».

وأكد أن من يقرأ كتب التاريخ يتألم ألمًا شديدًا، مشيرا إلى توقعه الهجوم الكبير على المسلسل، قائلا: «توقعنا الجدل أولا بين السنة والشيعة، ثم أنا أضفت أننا عندنا في مصر هوى كبير لآل البيت، وقد يتجه البعض لرؤية معاوية على أنه عدو لآل البيت -وقد كان- لكن اقتحمنا هذا الموضوع لنبين للناس الحقائق من وجهات نظر مختلفة».

ورد على تحريم الأزهر الشريف لمشاهدة المسلسل بسبب تجسيد الصحابة، قائلا: «هذه رؤية للقائمين على هذا المنع، لكنها ليست رؤية شرعية، فلا يوجد أمر شرعي في الإسلام؛ لأنه لم تكن هناك سينما أو صور ولا تمثيل وقت حياة النبي عليه السلام والصحابة رضوان الله عليهم، متسائلا: «من أين جئتم بأن التجسيد حرام؟ من الذي قال إن التجسيد حرام؟».

وحول امتناع البعض عن مشاهدة المسلسل بسبب فتوى الأزهر، أضاف: «أنا رأيي أن الحرام هو ما استقر في قلبك أنه حرام، الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس، فمن يشاهد مسلسل معاوية لن يتحرج أن يقول إنه شاهد المسلسل، فهذا ليس إثمًا.. ثانيا، هذا اجتهاد لهؤلاء الذين أخرجوا هذه الفتوى في الأزهر؛ هم لا يأتيهم الوحي».