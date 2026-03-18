محافظ الغربية يشيد بجهود مديرية الصحة: تقديم 17 ألف خدمة صحية متكاملة للمواطنين خلال رمضان

أشاد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بالجهود المتميزة التي بذلتها مديرية الصحة بالغربية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا تقديره للمبادرات الرئاسية المتنقلة التي استهدفت تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في المساجد والنوادي بالمحافظة، والتي بلغت 17,235 خدمة صحية.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل أن فرق المبادرات الرئاسية المتنقلة قدمت خدماتها لنحو 11,758 مواطنًا من مختلف الفئات العمرية، شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بإجمالي خدمات بلغ 7,377 و4,874 و4,693 خدمة على التوالي.

وأضاف أن 25 فريقًا متحركًا تم توزيعها يوميًا على المساجد الكبرى والنوادي والأماكن ذات الكثافة العالية، إلى جانب فرق للتوعية والتثقيف الصحي، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لرعاية صحة المواطنين وتعزيز الخدمات الطبية في جميع أنحاء الغربية، مشيدًا بالدور البارز لفرق المديرية في رفع الوعي الصحي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، بما يعكس حرص المحافظة على صحة أبنائها ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.