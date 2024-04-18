زيلينسكي يشكر برلين على دعمها لكييف عقب زيارة هابيك لأوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لألمانيا على دعمها المستمر لبلاده، وذلك عقب زيارة نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المصور اليوم الخميس: "نقدر دور القيادة الألمانية، الذي لا يساعدنا في أوكرانيا على حماية أرواحنا فحسب، بل يساعد أوروبا نفسها، في الحفاظ على أوروبا التي تعرف كيفية العيش في سلام وتعرف القانون وتعرف كيف تعني بالأشخاص".

وأعلن الرئيس الأوكراني أن مؤتمرإعادة إعمار أوكرانيا المقرر عقده ببرلين في يونيو سيركز بصفة أساسية على المشروعات الثنائية في قطاعي الدفاع والطاقة.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع هابيك الوضع على الجبهة، والحاجة إلى الدفاع الجوي بشكل خاص. وأشاد زيلينسكي أيضا بقرار الحكومة الألمانية إرسال نظام دفاع جوي إضافي طراز باتريوت إلى أوكرانيا في منشور منفصل عبر تطبيق تليجرام.

وتكافح أوكرانيا بشدة في مواجهة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ والقنابل الشراعية.