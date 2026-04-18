ترامب: إيران لا يمكنها ابتزازنا بإغلاق مضيق هرمز مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يسمح لتحرك إيران بإغلاق مضيق هرمز بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران فرض الإغلاق على هذا الممر المائي الحيوي بعدما رفض ترامب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانىء الإيرانية .

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض اليوم السبت أن طهران تتصرف بهذه الطريقة منذ سنوات وأنه "لا يمكنهم ابتزازنا".

وأكد ترامب أن الجانبين لا يزالان في مرحلة التفاوض، وقال: "نحن نتحدث معهم، كما تعلمون، ونحن نأخذ موقفا قويا"، مضيفا أنه "سيكون لدينا بعض المعلومات بنهاية اليوم".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وترامب قد أعلن أمس الجمعة عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام مرور ناقلات النفط والسفن التجارية.

ولكن بعد أقل من 24 ساعة من ذلك، تراجع مقر القوات المسلحة الإيرانية عن هذا القرار. وتمت الإشارة إلى الحصار الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية كسبب لهذا التراجع.

ومنذ التراجع، غيرت 23 سفينة مسارها أو عادت بناء على تعليمات من القيادة المركزية الأمريكية، وفقا لما ذكرته على منصة "إكس". ويستهدف الحصار البحري الأمريكي السفن التي تكون موانئ إيرانية هي نقطة انطلاقها أو وجهتها.