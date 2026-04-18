تقرير جيولوجي: زلزالان يضربان شمال شرق أفغانستان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالين ضربا شمال شرق أفغانستان، اليوم السبت، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق حوالي 199 كيلومترا، ويبعد حوالي 27 كيلومترا جنوب منطقة جورم في مقاطعة بدخشان، حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية نقلا عن الهيئة الأمريكية.

وتبع ذلك بعد فترة وجيزة زلزال ثان بقوة 5ر4 درجة، وضرب منطقة على بعد 34 كيلومترا تقريبا من جورم وعلى عمق حوالي 186 كيلومترا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفاد سكان كابول بأنهم شعروا بالهزات في أجزاء من المدينة، مما أثار قلقا لفترة قصيرة ، لكن لم تُسجّل أي حالة ذعر أو اضطراب.

وتتعرض أفغانستان للزلازل بسبب موقعها على طول خطوط الصدع التكتونية الرئيسية، وخاصة في المناطق الجبلية الشمالية الشرقية مثل بدخشان،بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.

وغالبا ما يتم الشعور بالزلازل العميقة في مناطق أوسع ولكنها عادةً ما تسبب أضرارًا سطحية أقل مقارنة بالهزات القريبة من سطح الأرض، وفقا لوكالة خاما برس.