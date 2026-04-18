السعودية تستنكر الهجوم على كتيبة فرنسية تابعة لقوة اليونيفيل جنوبي لبنان

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" جنوب لبنان، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي، وإصابة عدد من الجنود.

وعبرت وزارة الخارجية في بيان، عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، وقالت: "المملكة إذ تؤكد دعمها لبعثة "اليونيفيل"، لتشدد على ضرورة أن ينال الجناة العقاب الرادع بعد تكرر هذه الاستهدافات، وتتقدم بخالص عزاء ومواساة المملكة لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 18, 2026

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد أعلنت في وقت سابق، مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار في جنوب لبنان.

وأوضحت البعثة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت أثناء تنفيذ دورية مهمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة على طريق في بلدة غندورية، بهدف إعادة ربط مواقع تابعة لها، حيث تعرضت لإطلاق نار بأسلحة خفيفة من قبل جهات غير حكومية.

وأضافت أن الجندي المصاب توفي متأثرًا بجراحه، فيما جرى نقل الجرحى إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.

وأعربت "يونيفيل" عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل وزملائه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها للهجوم الذي وصفته بـ"المتعمد" على عناصرها أثناء أداء مهامهم.