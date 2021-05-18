محافظ بورسعيد يفتتح مركزا جديدا للقاح كورونا

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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مركز الإرشاد الوراثي التابع لمديرية الصحة والمضاف مؤخرًا لمراكز تلقي لقاح كورونا المستجد ببورسعيد، ورافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد، والدكتورة سارة رشدي مديرة المركز.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه في إطار خطة المحافظة للتوسع في مراكز إعطاء اللقاح تم تخصيص مركز الإرشاد الوراثي بنطاق حي العرب التابع لمديرية الصحة لتلقي لقاح كورونا، بما يساهم في سرعة حصول المواطنين على اللقاح والتيسير عليهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، أقسام المركز وتأكد من جاهزيته لاستقبال المواطنين، وأطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز لتلقي المواطنين اللقاح بسهولة وانتظام.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود الأطقم الطبية المتواصلة لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا؛ لتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية للمرضى على أكمل وجه.

وناشد المواطنين بسرعة الحصول على اللقاحح للحفاظ على أرواحهم وتحقيق السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.