جامعة طنطا تستضيف الاجتماع التنسيقي لإطلاق تحالف إقليم الدلتا

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استضافت جامعة طنطا، اجتماعاً تنسيقاً لإطلاق تحالف إقليم الدلتا، بمشاركة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والقائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة شادن معاوية قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، والدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عبدالفتاح صدقة رئيس جامعة السلام؛ وذلك تمهيداً لتوقيع برتوكول تحالف إقليم الدلتا.

واستعرض رؤساء الجامعات الإطار الاستراتيجي للتحالف في ضوء رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة الصياغة النهائية للأهداف الاستراتيجية، ومحاور الخطة التنفيذية، وآليات وسياسات التنفيذ المقترحة.

حضر الاجتماع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي.