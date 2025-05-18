استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهاد قوات الجيش الإسرائيلي طفلا واحتجزت جثمانه، مساء اليوم السبت، وأصابت طفلين آخرين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل طفل (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص على ثلاثة أطفال، وأصابتهم بجروح، واحتجزت أحدهم وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفلين (17 و13 عاما) بالرصاص الحي في اليد، ونقلتهما إلى المستشفى، وذلك عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية برقة.

وكانت مصادر محلية قد أفادت لـ(وفا) بأن أصوات إطلاق نار سمعت قرب مستعمرة "حومش" المقامة على أراضي القرية، كما أغلقت قوات إسرائيلية طريق جنين نابلس قرب مدخل القرية، ومنعت حركة المركبات.