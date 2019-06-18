عمرو أديب عن أول مرشح «مثلي» لرئاسة أمريكا: استرها علينا يا رب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على ترشح أول شاذ جنسيًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وحديثه عن تكوين أسرة مع زوجه في البيت الأبيض وإمكانية إنجاب الأطفال حال فوزه.

وقال خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، «ده يعتبر أول شاذ جنسيا يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا.. استرها علينا يا رب».

وأعلن رئيس بلدية ساوث بيند بولاية إنديانا الأمريكية، بيت بوتيجيج، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها 2020، وتطلعه تكوين أسرة مع زوجه تشاستن جليزمان، في البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد وافقت على تقنين زواج المثليين في يونيو 2016.