مسؤول ألماني بارز: علينا الحذر من انتشار سريع لمتغير دلتا من كورونا

حث رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا هيلجه براون المواطنين على توخي الحذر فيما يتعلق بجائحة كورونا في ضوء انتشار متغير الدلتا.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "المهمة الكبيرة هي منع متغير دلتا الأكثر عدوى من الانتشار بسرعة في ألمانيا، لكنه سوف ينتشر".

وأضاف براون: "علينا الاستمرار في توخي الحذر حتى يحصل الجميع على عرض التطعيم. هذا جزء من الإنصاف لأولئك الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد لأنهم لم يكونوا ضمن مجموعة ذات أولوية ولم تتح لهم الفرصة بعد للتطعيم"، موضحا أن معدل التطعيم الذي تم تحقيقه سيحدد ما إذا كان متغير دلتا أو أي متغير آخر سيؤدي إلى موجة أكبر من الإصابات في الخريف المقبل.

وفي بريطانيا، ينتشر متغير دلتا المكتشف في الهند بسرعة، ويتسبب في زيادة كبيرة في عدد الإصابات على الرغم من معدل التطعيم المرتفع هناك. وقد تم تأجيل خطط تخفيف المزيد من القيود لهذا السبب.

ولا يزال هذا النوع من فيروس كورونا غير شائع في ألمانيا، لكن نسبته آخذة في الازدياد. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، شكل هذا المتغير 2ر6% من الإصابات في الأسبوع رقم 22 هذا العام (من 31 أيار/مايو إلى 6 حزيران/يونيو). وشكل نسبة 7ر3% من الإصابات في الأسبوع السابق.