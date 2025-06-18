 الصين تجلي 800 من رعاياها من إيران وسط الصراع المستمر مع إسرائيل - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يونيو 2025 2:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الصين تجلي 800 من رعاياها من إيران وسط الصراع المستمر مع إسرائيل

بكين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:43 م

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها أجلت حوالي 800 من مواطنيها من إيران، وسط الصراع المستمر مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، إن أكثر من ألف مواطن صيني آخرين في طريقهم للإجلاء.

وساعدت السفارتان الصينيتان في دولتي أذربيجان وتركمنستان المجاوتين، المواطنين الصينيين على دخول البلدين ومغادرة المنطقة.

ونصحت البعثات الدبلوماسية الصينية في إسرائيل وإيران رعاياها بمغادرة البلاد، في أسرع وقت ممكن؛ بسبب الوضع المتصاعد.

وأكد قوه، أن بعض الصينيين غادروا بالفعل إسرائيل.

وأضاف أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا صينيين.

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