ألمانيا تجعل اللقاحات ضد مرض الحصبة إلزامية

وافق مجلس الوزراء الألماني على قانون بشأن إلزام التطعيم ضد الحصبة، وبموجب هذا القانون، سيتعين على الآباء إثبات أن أطفالهم تلقوا هذا التطعيم قبل استقبال الطفل في روضة أطفال أو في مدرسة، وذلك اعتبارا من مارس 2020.

قررت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (17 يوليو) أن تجعل لقاحات الحصبة في مرحلة الطفولة إلزامية اعتبارا من مارس 2020، بهدف القضاء على هذا المرض الذي عاد إلى الظهور بشكل متنام.

ولن يُقبل الأطفال في دور الحضانة أو المدارس إلا إذا كانوا ملقحين وستكون هذه اللقاحات إلزامية للعاملين في مراكز الرعاية والمؤسسات التعليمية والمرافق الطبية ومأوى اللاجئين.

وقال وزير الصحة ينز شبان "نريد حماية أكبر عدد ممكن من الأطفال من الإصابة بالحصبة".

وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى 2500 يورو بموجب مشروع القانون الذي من المتوقع أن يمرّره بسهولة مجلس النواب الألماني.

وتطالب جمعية أطباء الأطفال في ألمانيا منذ فترة طويلة بالتلقيح الإلزامي للأطفال ضد الحصبة ومجموعة من الأمراض الأخرى.

وقد حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن هناك تراخيا في الجهود العالمية لزيادة تغطية التحصين ضد الأمراض الفتاكة.

فالعام الماضي، تم الإبلاغ عن 350 ألف حالة إصابة بالحصبة في أنحاء العالم، أي أكثر من ضعف العدد في العام 2017.

وقد سجّلت المانيا العام الماضي 543 حالة ومئات الحالات حتى الآن هذا العام.