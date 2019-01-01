أكدت هيئة الأرصاد الجوية في إسرائيل اليوم الخميس أن درجات الحرارة سجلت يوم أمس أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ قيام إسرائيل.

ووفقا للهيئة، فقد سجلت درجة الحرارة في سدوم، على البحر الميت، ما يقرب من 50 درجة مئوية يوم أمس.

وخلال يوم أمس، اندلعت حرائق في العديد من المناطق في أنحاء إسرائيل، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، وتم إخلاء نحو مئتي منزل.

وحتى على السهل الساحلي بطول البحر المتوسط، ارتفعت درجة الحرارة لتصل إلى 42 درجة.

وكانت معدلات الرطوبة منخفضة بصورة غير معتادة لهذا الوقت من العام، حيث تراوحت بين 10 و 25% في مناطق مختلفة من إسرائيل.

وكان تم تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في المنطقة في يونيو من عام 1942 ، عندما تم تسجيل 54 درجة في بيسان، ولكن كان ذلك قبل إقامة إسرائيل في عام 1948 .

وأرجعت هيئة الأرصاد درجات الحرارة القياسية المرتفعة إلى الاحتباس الحراري على مستوى العالم.