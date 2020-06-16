سفير مصر لدى ألمانيا يستعرض أهم لقاءات الرئيس السيسي في برلين

قال السفير خالد جلال سفير مصر لدى برلين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد لقاء رفيع المستوى مع رئيس الجمهورية الألمانية الفيدرالية فرانك-فالتر شتاينماير، وذلك خلال زيارته الحالية إلى برلين، قبل اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي سيلتقي وزراء آخرين في الحكومة الفيدرالية، بينهم وزير الاقتصاد والطاقة، ووزيرة الدفاع، ووزيرة الخارجية، ووزير المالية.

وأوضح أن حوار بطرسبرج لتغير المناخ، الذي سيحضره الرئيس السيسي، مؤتمر مهم جدا، ويعد خطوة أخيرة قبل انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ (في نوفمبر المقبل).

وأشار إلى أن ألمانيا تعقد هذا الحوار حول المناخ منذ عام 2009، مؤكدا أن الاجتماع اكتسب أهمية خاصة في مسيرة المؤتمرات العالمية للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ.

ونوه بأنه لن يكون مؤتمرا بالمعنى التقليدي يلقي فيه المشاركون كلمات لكنه عبارة عن حوار مفتوح بين 42 دولة تولي اهتماما خاصا بتغير المناخ.