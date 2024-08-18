 البرلمان الجنوب أفريقي يناقش اقتراحا لزيادة رسوم الكهرباء 40% العام المقبل - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2024 11:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البرلمان الجنوب أفريقي يناقش اقتراحا لزيادة رسوم الكهرباء 40% العام المقبل

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:05 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 11:05 م

يعتزم البرلمان الجنوب أفريقي مناقشة اقتراح من هيئة الطاقة المملوكة للدولة في البلاد قد يؤدي إلى زيادة رسوم الكهرباء بنسبة تصل إلى 40% العام المقبل، وفقا لبيان صادر عن حزب التحالف الديمقراطي.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية ثوكو ديديزا أن المسئولين سيناقشون قانونية قرار الهيئة التنظيمية للطاقة بالسماح لشركة إيسكوم بفرض "رسوم تعويضية" بقيمة 8 مليارات راند (448 مليون دولار) العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخطط الشركة المملوكة للدولة أيضا لطلب موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة على زيادة إضافية بنسبة 36% في رسوم الكهرباء لعام 2025. وارتفعت أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا بمقدار ثلاث مرات تقريبا على مدار السنوات الـ14 الماضية، بينما استمرت انقطاعات الطاقة في الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا في إعاقة النمو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك