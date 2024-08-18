البرلمان الجنوب أفريقي يناقش اقتراحا لزيادة رسوم الكهرباء 40% العام المقبل

يعتزم البرلمان الجنوب أفريقي مناقشة اقتراح من هيئة الطاقة المملوكة للدولة في البلاد قد يؤدي إلى زيادة رسوم الكهرباء بنسبة تصل إلى 40% العام المقبل، وفقا لبيان صادر عن حزب التحالف الديمقراطي.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية ثوكو ديديزا أن المسئولين سيناقشون قانونية قرار الهيئة التنظيمية للطاقة بالسماح لشركة إيسكوم بفرض "رسوم تعويضية" بقيمة 8 مليارات راند (448 مليون دولار) العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخطط الشركة المملوكة للدولة أيضا لطلب موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة على زيادة إضافية بنسبة 36% في رسوم الكهرباء لعام 2025. وارتفعت أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا بمقدار ثلاث مرات تقريبا على مدار السنوات الـ14 الماضية، بينما استمرت انقطاعات الطاقة في الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا في إعاقة النمو.