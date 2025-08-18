تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

تراجعت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 12ر2 % ليصل إلى 37ر2948 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 12ر2% ليصل إلى 68ر1160 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:18 صباحا بتوقيت موسكو (07:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 79ر2942 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 48ر1158 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6ر4 كوبيك ليصل إلى 1495ر11 روبل.