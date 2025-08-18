تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 12ر2 % ليصل إلى 37ر2948 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 12ر2% ليصل إلى 68ر1160 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:18 صباحا بتوقيت موسكو (07:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 79ر2942 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 3ر2 % ليصل إلى 48ر1158 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 6ر4 كوبيك ليصل إلى 1495ر11 روبل.