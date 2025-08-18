إيرين يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة وتحذيرات من أمواج خطيرة تضرب سواحل أمريكا

ضرب إعصار إيرين، بعد أن اشتدت قوته وزاد حجمه، أجزاء من منطقة الكاريبي، ومن المتوقع أن يحدث أمواجا وتيارات خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا الأسبوع.

واشتد الإعصار بعد أن تحول إلى عاصفة من الفئة 4 مع سرعة رياح مستمرة تصل إلى 130 ميلا في الساعة (215 كيلو مترا في الساعة) صباح اليوم الاثنين، حيث بدأت نطاقاته الخارجية تضرب سواحل جنوب شرق جزر الباهاما وجزر توركس وكايكوس وفقا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي في ميامي.

وبحلول حوالي الساعة 2 صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، أصبح إعصار إيرين على بُعد نحو 110 ميلا (175 كيلومترا) شمال شرق جزيرة جراند تورك وعلى بعد نحو 935 ميلا (1500 كليومترا) جنوب – جنوب شرق كيب هاتيراس في ولاية نورث كارولينا، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 12 ميلا في الساعة (19 كيلومترا في الساعة).

ومن المتوقع أن يزداد الإعصار قوة، اليوم الاثنين، قبل أن يضعف تدريجيا، لكن من المتوقع أن يظل إيرين إعصارا قويا حتى منتصف الأسبوع.