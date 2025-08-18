رئيس الوزراء الفلسطيني: معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار إسرائيل لشعبنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الحكومة لن تيأس أو تكل أو تمل في بذل كل ما هو ممكن، لوقف الحرب الظالمة، وإعادة الحياة الكريمة إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، من أمام معبر رفح، صباح الاثنين: «إن ما يحدث في غزة يدمي قلوبنا، لكننا على العهد باقون».

وأوضح أن «حجم المعاناة التي مر بها أهل غزة على مدار 23 شهرًا غير مسبوقة في التاريخ المعاصر»، قائلًا إن موقف الرئيس الفلسطيني والحكومة كان واضحًا منذ اليوم الأول.

وأكمل: «الحرب يجب أن تتوقف، واستمرار معاناة الناس اليومية في البحث عن الطعام والماء والنزوح المتواصل عار على جبين العالم والإنسانية».

وشدد على أن «معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار إسرائيل لشعب فلسطين».

وأشار إلى استمرار إسرائيل في منع مئات الشاحنات من دخول القطاع، كما تستمر في تحدي إنسانية العالم وتواصل تجويع أكثر من مليوني شخص في القطاع.