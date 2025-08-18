وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس أبدت استعدادها لمناقشة صفقة الرهائن لخوفها من احتلال غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن "حركة حماس أبدت استعدادها للمرة الأولى منذ أسابيع لمناقشة صفقة لإطلاق سراح الرهائن، فقط خوفا من احتلال إسرائيل مدينة غزة".

وأوضح كاتس، في حديثه إلى كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، خلال زيارة إلى فرقة غزة العسكرية برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أن احتلال مدينة غزة "سيؤدي إلى هزيمة حماس"، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل أنها ستحتل مدينة غزة، ووافق زامير مؤخرا على خطط جيش الاحتلال للعملية العسكرية.

وأضاف كاتس: "ينبع التركيز على مدينة غزة من كونها مركز ثقل عسكري وحكومي ورمزي. فالقيادة موجودة هناك، ولا تزال البنى التحتية المركزية للجناح العسكري موجودة هناك. كما أن حماس تدرك أن هذه المدينة هي الآن أساس حكمها".

وتابع كاتس، "نرى أن حماس، بعد أسابيع من عدم استعدادها مطلقا لمناقشة أي صفقة لإطلاق سراح الرهائن، على الرغم من أن تركيا وقطر قد تواصلتا معها بالفعل، أصبحت فجأة مستعدة للتفاوض"، واستطرد بالقول "السبب واضح: فقط خوف حماس من أننا نعتزم بجدية احتلال مدينة غزةهو ما يجعلها مستعدة للتفاوض".

وكان مصدر في حركة حماس قد أفاد مساء اليوم الاثنين بأن الحركة وافقت على مقترح قدمه الوسيطان المصري والقطري بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المصدر في حماسن إن وفد الحركة سلم الوسطاء المصريين والقطريين ردهم بالموافقة على المقترح الذي تم طرحه أمس، بشأن وقف اطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بالموافقة.

وجاء الرد الذي قدمته حركة حماس للوسطاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية.