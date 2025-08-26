أمينة أردوغان تحتفي بالذكرى الـ954 للانتصار بمعركة ملاذكرد: إحدى أهم المنعطفات في تاريخنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتفت السيدة أمينة أردوغان عقلية الرئيس التركي، الثلاثاء، بالذكرى الـ954 للانتصار بمعركة "ملاذكرد" التاريخية.

جاء ذلك في منشور لها عبر حسابها على منصة "إن سوسيال" التركية.

وقالت أمينة أردوغان: "أبارك الذكرى الـ954 لملحمة النصر بملاذكرد، إحدى أهم المنعطفات في تاريخنا، التي حققها شعبنا بعزيمته وإيمانه".

وأضافت: "استذكر بالرحمة والامتنان أجدادنا الأبطال الذين سطروا ملحمة ملاذكرد وفي طليعتهم السلطان ألب أرسلان، وأتمنى أن يمنحنا روح ملاذكرد القوة دائمًا".

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حاليا باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيا في المنطقة.