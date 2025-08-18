 المبعوث الأمريكي توم باراك: نزع السلاح قرار يخص الدولة اللبنانية - بوابة الشروق
الإثنين 18 أغسطس 2025 11:11 ص القاهرة
المبعوث الأمريكي توم باراك: نزع السلاح قرار يخص الدولة اللبنانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:01 ص

أكد المبعوث الأمريكي توم باراك، اليوم الاثنين، أن نزع السلاح قرار يخص الدولة اللبنانية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نريد حياة أفضل للبنان ودول جواره ونزع السلاح هو قرار يخص الدولة اللبنانية".

وأضاف: "لا نحمل أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله وهناك تعاون من الجميع. لا نعمل على تخويف أحد فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل في آن معًا ونركز على الازدهار المستقبلي لا الترهيب".

وتابع: "نشعر بالأمل لما حصل في جلسة مجلس الوزراء. ⁠العودة للازدهار والسلام أصبحت قريبة واعتقد أننا في الأسابيع المقبلة سنرى تقدماً في نواح عدة، هذا التقدم يعني حياة أفضل للشعب وللجيران وبداية خارطة طريق".


