المفوضية الأوروبية: اجتماع تحضيري مع زيلينسكي قبل اللقاء مع ترامب

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن القادة الأوروبيين سيلتقون بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في جدول أعمالها الرسمي، أن "اجتماعا تحضيرا" سيُعقد قبل لقاء الرئيس الأمريكي، والذي يأتي بعد أيام من قمة جمعت بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ومن المقرر أن يكون برفقة زيلينسكي عدد من الحلفاء الأوروبيين، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، عن مشاركتهم.

ودعا زيلينسكي، قبل الاجتماع، إلى تقديم ضمانات أمنية لبلاده على غرار ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتراجع ترامب عن مطلبه الأساسي بوقف إطلاق النار كشرط لمفاوضات السلام، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي.

وبدلا من ذلك، يريد ترامب التحدث مباشرة عن عقد اتفاق سلام، بما يتماشى مع رغبة بوتين. مع ذلك، لا تزال الآراء بشأن هذا الموضوع متباينة بشكل كبير.

وفي وقت سابق، وصف زيلينسكي الهجمات الروسية الأخيرة على عدة مدن أوكرانية بأنها "ضربات استعراضية وساخرة"، والتي جاءت قبيل اجتماع في واشنطن لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي أن المجتمع الدولي يسعى إلى "سلام كريم وأمن حقيقي"، في وقت تواصل فيه القوات الروسية استهداف المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مدن خاركيف وزابوريجيا ومنطقة سومي وأوديسا تعرضت لهجمات واسعة شملت غارات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.