زيلينسكي: نؤيد فكرة إيقاف ترامب للحرب وإيجاد حل دبلوماسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده أيدت فكرة أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع روسيا وأن يجد حلاً دبلوماسياً لإنهائها.

جاء ذلك في تصريحات لزيلينسكي خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض وفي رده على أسئلة الصحفيين، الاثنين.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب، وإيقاف روسيا، ودعم شركائنا الأمريكيين والأوروبيين. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، وأعتقد أننا أثبتنا قوتنا".

وأعرب زيلينسكي عن استعداده لعقد اجتماع ثلاثي مع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يبحث ترامب وزيلينسكي في اجتماعهم بعيدا عن وسائل الإعلام عدة قضايا في مقدمتها الضمانات الأمنية لأوكرانيا وتبادل الأراضي.

والقادة الأوروبيون الذين سيلتقيهم ترامب في البيت الأبيض إلى جانب زيلينسكي، هم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

ويأتي لقاء ترامب بالقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير

2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.