فوز دراماتيكي يمنح أستراليا لقب كأس آسيا للسلة أمام الصين

حققت أستراليا إنجازا تاريخيا بتتويجها بطلة لكأس آسيا لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا، بعدما تغلبت في النهائي المثير على الصين 90-89 الأحد، في مباراة حبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة في قاعة مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

وهذه المرة الأولى منذ 2005 التي يتوج منتخب باللقب ثلاث مرات متتالية، عندما حققه المنتخب الصيني الذي تجمد رصيده عند 16 لقبا.

وحافظ "بوومرز" على سجله خاليا من الهزائم في البطولة منذ مشاركته الأولى في نسخة لبنان 2017، رافعا رصيده الى 18 فوزا متتاليا، ما يؤكد هيمنته منذ انضمامه إلى قارة آسيا مع نيوزيلندا.

في المقابل، فشل المنتخب الصيني في استعادة اللقب لأول مرة منذ 2015، حيث كان يطمح لتعزيز أرقامه القياسية عبر جيل جديد، ودفع فريق المدرب شيكيانغ غو ثمن إهدار 14 رمية حرة لتميل الكفة إلى أستراليا.

وقال مدرب الصين جو تشيكيانج "المنتخب الأسترالي فريق رائع ولديهم تصنيف رائع عالميا. قدم الفريقان مباراة رائعة للجماهير، كان علينا أن نركز على جميع التفاصيل كي نهزم أستراليا، حاولنا أن نقاتل أمامهم لكن أعتقد أنه لولا بعض التفاصيل كان بمقدورنا الفوز بالمباراة".

وقاد اكزافييه كوكس المنتخب الأسترالي إلى منصة التتويج بتسجيله 30 نقطة إلى تسع متابعات، أما اللاعب الأكثر حسما كان جايلين غالاوي بتسجيه 23 نقطة بينها 6 رميات ثلاثية اثنتين منهم في الدقائق الخمس الأخيرة والتقط أيضا خمس متابعات، وساهم وليام هيكي بتسجيل 15 نقطة إلى جانب سبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة وصدتين "بلوك"، وجاك ماكفاي 11 نقطة.

ومن جانب الصين، كان هو مينج شوان الأفضل برصيد 26 نقطة بينها 5 ثلاثيات من سبع محاولات، وأضاف هو جينكيو 20 نقطة إلى 10 متابعات وسرقة وصدتين.

وسيطرت الصين على مجريات الربع الأول عبر نجاح جينكيو من المسافات المتوسطة وتصويبات مينغشوان الحاسمة، لتنتج فارقا بلغ 8 نقاط 25-17. وزاد الفارق إلى 15 نقطة 36-21 في الربع الثاني، قبل أن يقود كوكس انتفاضة أسترالية هائلة تكللت بتألق غالاوي وماكفاي، ليُقلّص الفارق إلى أربع نقاط فقط مع نهاية الشوط الأول 46-42.

وعرف الربع الثالث تقلبات عدة حيث حقق الأستراليون تقدما بفارق خمس نقاط، لكن الصينيين ردّوا بثلاثيات ناجحة عبر تشنغ شوايبنغ ولي منغ.

ومع صافرة الربع الثالث، سجّل غالاوي ثلاثية من الزاوية ليُبقي أستراليا متأخرة بثلاث نقاط فقط، ويمهّد لفصل أخير مثير.

وشهدت الفترة الأخيرة سجالا عنيفا، ولا سيما في الدقائق القاتلة، فقبل أقل من دقيقة على النهاية، منحت متابعة سهلة من هيكي الـ"بوومرز" التقدم الحاسم، لتتبادل بعدها رميات حرة بين كوكس وجاو روي.

ومع صافرة النهاية، أخفق مينجشوان في خطف الفوز إثر رمية خارج القوس، ليُحسم الانتصار الأسترالي 90-89 لمصلحة فريق المدرب آدم كابورن.

وكانت إيران قد ظفرت بالمركز الثالث إثر تغلبها على نيوزيلندا 79-73 في مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

ويدين "تيم ميللي" بفوزه إلى قائده المخضرم أرسلان كاظمي الذي حقق ثنائية مزدوجة "دابل دابل" بتسجيله 16 نقطة والتقاط 15 متابعة ورميتين ثلاثيتين حاسمتين، فيما برز سيد جعفري كأفضل مسجل في اللقاء بـ 22 نقطة بينها خمس رميات ثلاثية و5 تمريرات حاسمة، أما محمد سينا وحيدي فأضاف 19 نقطة و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ومن جانب نيوزيلندا، تألق فلين كاميرون بتسجيله 18 نقطة واختراقاته المتواصلة، وأضاف موجافي كينغ 13 نقطة و4 متابعات.